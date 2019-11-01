Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев прибыл в Ташкент

- Узбекистан, политика
- 13:28, 01 ноября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев прибыл в Ташкент для участия в очередном заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС, сообщает УзА.
В Международном аэропорту "Ташкент" имени Ислама Каримова высокого гостя встретили заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов.
На заседании, которое пройдет 1-2 ноября в Ташкенте, будут обсуждаться актуальные вопросы, входящие в повестку дня Совета глав правительств государств-членов ШОС, а также перспективы дальнейшего укрепления и развития взаимодействия в рамках организации.
В ходе заседания главы правительств также обменяются мнениями по поводу актуальных вопросов международной и региональной повестки.
По итогам переговоров ожидается подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшее расширение взаимодействия в рамках ШОС.