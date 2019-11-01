Токаев посетил Центр поддержки института семьи «Жанұя»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 ноября посетил Центр поддержки института семьи «Жанұя», сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства ознакомился с деятельностью учреждения, оказывающего столичным семьям юридические, психологические, социальные услуги по принципу «одного окна». Здесь можно получить консультации по вопросам здравоохранения, образования, предпринимательства, предоставления адресной социальной помощи и реализации жилищных программ.

Высоко оценив инициативы Центра «Жанұя», Глава государства заявил о необходимости создания аналогичных учреждений во всех регионах страны.

В ходе посещения Президент также провел беседу с участниками проекта «Кәсіпкер ана», который реализуется на базе Центра.

— В нашей стране люди, которые хотят работать и ищут дорогу к успеху, всегда найдут эту дорогу. Дорогу осилит идущий, - сказал Касым-Жомарт Токаев.