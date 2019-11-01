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  1 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Почему Казахстан не легализовывает марихуану? - МВД РК
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) -  Начальник Департамента по противодействию наркопреступности Казахстана Тлеген Маткенов объяснил, почему в стране не могут легализовать марихуану, передает Tengrinews.kz.

"На сегодняшний день Казахстан не собирается легализовывать употребление марихуаны в любом ее содержании. В нашей Чуйской долине, для примера, в марихуане дикорастущей всего пять процентов наркогенности. В Нидерландах уже от 15 до 17 наркогенности, а начинали с пяти процентов".

"Любой сегодняшний наркоман, который употребляет тяжелые наркотики, начинал с легких наркотиков. Все государства, которые начинали с легализации марихуаны, приходят к другой проблеме: теперь там героин заменяют аналогом - метадоном (синтетический наркотик, который пропивается, а не вводится иглой в кровь). Но наркоманы, которые употребляют заменитель, уже этим не удовлетворены, и они выходят на улицу и идут к тем наркотикам, от которых они получают больше удовлетворения, то есть к героину. Нет ни одного наркомана, который пришел сразу к тяжелым наркотикам, все начинается с малого", - объяснил Тлеген Маткенов.

Он заявил, что МВД категорически против легализации марихуаны.

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