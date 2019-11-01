Отсидевший 10 лет правозащитник Агзам Тургунов удостоен престижной премии People in Need

CA-NEWS (UZ) - Базирующаяся в Праге международная правозащитная организация People in Need («Нуждающиеся люди») 31 октября удостоила узбекского правозащитника Агзама Тургунова международной премии «История несправедливости».

Международная негосударственная организация People in Need на протяжении последних 15 лет присуждает премию «История несправедливости» лицам, «подвергнутым преследованию со стороны тоталитарных режимов».

В распространенном заявлении организации говорится, что «Агзам Тургунов удостоен престижной премии за храбрость, проявленную в борьбе против диктаторского режима».

Сейчас 66-летний Агзам Тургунов занимается защитой прав граждан, недовольных действиями правоохранительных органов и силовых структур Узбекистана.

Негосударственная организация People in Need, имеющая свои офисы в более чем 40 странах мира, служит укреплению демократии и уважения к правам человека. Организация также занимается оказанием непосредственной помощи подвергнутым политическим преследованиям правозащитникам, журналистам и их семьям, а также поддерживает группы, придерживающихся демократических взглядов.

Агзам Тургунов является одним из известных узбекских правозащитников, который при президенте Исламе Каримове был осужден за свою профессиональную деятельность и смог выйти на свободу только после его смерти.

Тургунов, в 2008 году обвиненный в «вымогательстве в особо крупном размере», вышел на свободу после девяти лет тюрьмы.Он был признан международными организациями «узником совести» каримовского периода.

Ранее правозащитник заявлял, что был осужден по сфабрикованному уголовному делу и несправедливо лишился свободы на 10 лет. В связи с этим он обращался к нынешнему президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой о реабилитации.

После освобождения из колонии Агзам Тургунов начал бороться за реабилитацию других граждан, незаконно осужденных в годы правления президента Каримова. Созданная им в этих целях организация до сих пор не зарегистрирована Минюстом Узбекистана.