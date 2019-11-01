Эмомали Рахмон встретился с делегацией Европейского парламента

CA-NEWS (TJ) - 1 ноября во Дворце нации президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял делегацию депутатов Европейского Парламента под руководством Фульвио Мартушиелло, сообщает пресс-служба главы государства.



В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с Европейским Парламентом, развития межпарламентских отношений между Республикой Таджикистан и Европейским союзом.

Стороны назвали приоритетными направлениями сотрудничества социально-экономическую, гуманитарную, культурную, политическую сферы, а также сферу безопасности и расценили успешной роль регулярной деятельности Совета сотрудничества, Комитета по сотрудничеству и одной его сравнительно новой структуры – Подкомитета по развитию сотрудничества, диалогов по вопросам политики, безопасности и прав человека.

В ходе встречи стороны особое внимание уделили вопросам способствования Таджикистану Европейским союзом в деле реализации «Национальной стратегии развития страны до 2030 года» и Многолетней индикативной программы Европейского союза на период до 2020 года. Практическая реализация нового Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» и «Новой стратегии Европы по Центральной Азии» была расценена важной для региона.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы совместной борьбы с глобальными угрозами, укрепления защиты границ Таджикистана с Афганистаном, было сочтено важным продолжение сотрудничества по программам БОМКА и КАДАП.