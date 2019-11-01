Премьер-министры стран ШОС собираются в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС состоится в Ташкенте 1-2 ноября текущего года.

По сообщению Узбекского национального информационного агентства, одной из основных задач мероприятия является принятие совместных решений о дальнейшем расширении многостороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами-членами ШОС.

Ожидается, что на встрече примут участие делегации высокого уровня из 8 государств-членов, 4 стран-наблюдателей (Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия) и около 10 международных организаций.

В рамках встречи премьер-министров планируется подписать меморандумы ШОС со структурами ООН.

ШОС была создана в июне 2001 года с участием России, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. В 2017 году Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС.