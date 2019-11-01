РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Посольства Израиля возобновили работу 1 ноября

CA-NEWS (CA) -  Все посольства Израиля возобновят работу 1 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу израильского МИДа. Суд вынес решение, согласно которому Минфин и профсоюз сотрудников МИДа в течение 25 дней должны найти решение конфликта, который послужил причиной закрытий дипломатических представительств.

Посольства Израиля накануне закрылись по всему миру из-за конфликта дипломатов с Минфином. Причиной этому стало сокращение расходов на их содержание. В числе прочих не работало и диппредставительство в Санкт-Петербурге.

Этот случай не единственный — израильские дипломаты устраивают забастовки раз в несколько нет. В частности, в январе 2011 года они сорвали визит в Израиль Дмитрия Медведева. Тогда он занимал пост президента России. После отмены визита господина Медведева “Ъ” отмечал, что главным требованием, которое выдвинул профсоюз работников МИД Израиля, стало повышение зарплат, которые фактически не менялись последние 17 лет.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент отчитал мэра Ашхабада за беспорядок в городе и медленное строительство
  • В Нукусе прошла международная конференция под эгидой ООН, посвящённая Аральскому морю
  • Президент Таджикистана произвел кадровые изменения в ГКНБ и МВД и снял с должности судью
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×