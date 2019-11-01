Посольства Израиля возобновили работу 1 ноября

CA-NEWS (CA) - Все посольства Израиля возобновят работу 1 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу израильского МИДа. Суд вынес решение, согласно которому Минфин и профсоюз сотрудников МИДа в течение 25 дней должны найти решение конфликта, который послужил причиной закрытий дипломатических представительств.

Посольства Израиля накануне закрылись по всему миру из-за конфликта дипломатов с Минфином. Причиной этому стало сокращение расходов на их содержание. В числе прочих не работало и диппредставительство в Санкт-Петербурге.

Этот случай не единственный — израильские дипломаты устраивают забастовки раз в несколько нет. В частности, в январе 2011 года они сорвали визит в Израиль Дмитрия Медведева. Тогда он занимал пост президента России. После отмены визита господина Медведева “Ъ” отмечал, что главным требованием, которое выдвинул профсоюз работников МИД Израиля, стало повышение зарплат, которые фактически не менялись последние 17 лет.