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  1 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В аэропортах 11 городов Казахстана на три года ввели режим открытого неба

CA-NEWS (KZ) -  С 1 ноября текущего года в аэропортах Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды, Усть-Каменогорска, Павлодара, Кокшетау, Тараза, Петропавловска, Семея вводится режим открытого неба. Он предусматривает снятие ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха" по направлениям, на которых не работают казахстанские перевозчики, сообщается на сайте министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Полеты с 5 степенью «свободы воздуха» подразумевают полеты иностранной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран, что позволит повысить транзитный потенциал Казахстана и увеличить транзитный пассажиропоток через отечественные аэропорты.

Срок действия режима открытого неба – три года с возможностью дальнейшего продления.

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