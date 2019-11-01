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  1 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Удэ пьяного бурята не пустили на самолёт до Монголии

CA-NEWS (MNG) -  В дежурную часть Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что к борту самолета авиарейса «Улан-Удэ – Улан-Батор» вызывают наряд полиции.

Прибывшим сотрудникам транспортной полиции, командир судна сообщил об отказе в перелете 39-летнему жителю Республики Бурятии, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Транспортные полицейские сопроводили гражданина в дежурную часть, где на него были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», назначено наказание в виде штрафа на сумму 1 000 рублей.

С недобросовестным авиапассажиром сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах.

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