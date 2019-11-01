В Алматы ужесточили требования к строительным компаниям-подрядчикам

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CA-NEWS (KZ) - Власти Алматы взялись за контроль качества строительства социальных объектов, а также жилых домов по государственным программам для социально уязвимых слоев населения и бюджетников. О том, как ужесточили контроль за строительными компаниями-подрядчиками, рассказал на заседании Общественного совета Алматы глава Управления комфортной городской среды мегаполиса Куандык Айтмаганбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

Качество возводимого по госпрограммам жилья не всегда остается высоким. В памяти алматинцев надолго останется случай, произошедший в 2017 году, когда в алматинском микрорайоне "Алгабас" новенькие многоэтажные дома дал крен.

- Тогда было судебное решение, вина компании-застройщика не доказана. Поэтому эта компания дальше работает, на конкурсах по госзакупкам считается, опыт учитывается, а этот застройщик уже 8 лет работает. И когда он конкурирует с более молодой компанией, то выигрывает за счет большей налоговой нагрузки. По лишению лицензии за нарушения решает управление ГАСК, - заявил Куандык Айтмаганбетов.

Президент Казахстана на недавнем совещании в Алматы сделал акцент на том, что необходимо повысить качество работа.

- Все управления, связанные со строительством, ведут работы совместно с технадзором, то есть, мы на самого подрядчика не можем выйти, но технадзор ежемесячно отчитывается в управление ГАСК, они должны отражать, качественно или нет ведутся работы. Если сигнал о некачественных работах от технадзора в ГАСК поступает, то они должны принимать меры. Мы же начали комиссионно, совместно с ГАСК, выезжать на объекты, к началу 2020 года будут первые результаты, сейчас идет сбор информации. –отметил Куандык Айтмаганбетов.

Также не все подрядчики добросовестно выполняют свои обязательства и недостраивают объекты.

С ужесточением Правил госзакупок в Управлении комфортной городской среды мегаполиса надеются, что проблем с качеством нового жилья в Алматы уже не будет.

- Раньше была такая ситуация, что от 10 до 25% от реальной стоимости работ скидывали (чтобы выиграть конкурс – Прим.Авт). На такие деньги невозможно строить, но такие нерадивые подрядчики шли на это, «лишь бы работа была». Выходят, заходят, а потом получается, что мы не можем объекты достроить. В октябре этого года приняли новые Правила, я думаю, что это улучшит ситуацию. Теперь будут рассматривать по-другому, самый важный вопрос – будут финансовую часть строже проверять, в связи с этим будут проверять налоговую нагрузку за последние 3 года. Если компания никаких налогов не платила, то не сможет участвовать в конкурсе, портал его автоматически выкидывает. Так же подрядчик должен показать фонд оплаты труда, своя база должна быть. Я думаю, что в 2020 году более-менее состоявшиеся, крупные компании будут работать и меньше проблем будет по завершению объектов и качество повысится, - сказал глава Управления комфортной городской среды Алматы.

В новых Правилах также предусмотрено, что в конкурсе на строительство социальных объектов и соцжилья не смогут участвовать компании без опыта в сфере строительства.