С нового года Узбекистан перейдет на электронные трудовые книжки

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому с 1 января 2020 года вводится электронная трудовая книжка, сообщает "Норма".

Согласно документу, Межведомственный аппаратно-программный комплекс «Единая национальная система труда» (ЕНСТ) внедряется с 1 января 2020 года.

Система позволит формировать объективную, прозрачную и актуальную информацию о количественном и качественном составе персонала и работников.

С 1 января 2020 года в ЕНСТ работодатели обязаны регистрировать новые трудовые договоры, изменения в действующие и их прекращение. Трудовые договоры, заключенные до 1 января 2020 года, должны быть зарегистрированы не позже 1 сентября будущего года.

Также со следующего года вводится электронная трудовая книжка, включающая сведения о трудовой деятельности работников. Она будет автоматически формироваться в ЕНСТ на основе данных, содержащихся в регистрируемых трудовых договорах. Соответственно, трудовой стаж работника, в том числе при назначении пенсии, после 1 января исчисляется на основе данных ЕНСТ, а до этого – по прежним правилам.

Ответственность за своевременную регистрацию в ЕНСТ трудовых договоров, их изменений и прекращения, формирование электронной трудовой книжки возлагается на работодателей. За нарушение планируют ввести административные штрафы. Но физлицам дадут право самостоятельно вносить информацию о прошлых периодах трудоустройства, которую при этом обязательно верифицируют органы Пенсионного фонда.