ВОЗ: городские власти могут и должны защитить здоровье своих жителей

CA-NEWS (CA) - Более 40 миллионов человек ежегодно умирают от инсультов, болезней сердца, рака и диабета. Миллион 350 тысяч гибнут на дорогах. И более половины этих людей живут в городах. В ВОЗ подчеркивают, что городские власти могут спасти жизнь горожан, и приводят примеры в новом докладе, приуроченном ко Всемирному дню городов, который отмечается 31 октября, передает служба новостей ООН.



«Решения городских властей влияют на здоровье миллиардов горожан. Для того, чтобы городская жизнь стала комфортной, каждый житель должен иметь возможности поддержать свое здоровье, а для этого нужны: общественный транспорт, безопасные, чистые и привлекательные открытые общественные места, здоровое питание и, конечно, доступная медицинская помощь», - подчеркнул, представляя доклад Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

В докладе, который должен стать подспорьем для мэров, местных чиновников и экспертов в области городского планирования, приводятся примеры успешных действий: это анти-табачные мера в Пекине и Богоре, инициативы по безопасности дорожного движения в Аккре и Бангкоке, создание улиц, безопасных для пожилых граждан, в Нью-Йорке и многие другие.

Примечательно, что 15 из 19 успешных инициатив, приведенных в докладе, осуществляются в развивающихся странах, на которые приходится 90 процентов случаев гибели людей в результате ДТП и 85 процентов смертности от неинфекционных заболеваний. При этом, надо учесть, что семь из десяти крупнейших мегаполисов в мире находятся в странах с низким и средним доходом, и именно в таких государствах ожидается стремительный рост городского населения.

«Внедряя наиболее эффективные меры в глобальном масштабе, мы сможем спасти миллионы жизней», - уверен Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, создатель благотворительного фонда и Посол ВОЗ по неинфекционным заболеваниям и травмам. - Мы хотим показать городским политикам, что, реализуя эффективные программы, можно добиться реальных результатов».

Приняв Цели устойчивого развития, государства-члены ООН обязались к 2030 году на треть сократить смертность от неинфекционных заболеваний, а к 2020-му вполовину уменьшить количество травм и смертей в результате дорожных аварий.