В Узбекистане при столкновении легковушки с «ЗИЛом» погибли два человека

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане 31 октября гражданин Ш.Т. управляя своим автомобилем марки “Тико” на территории села Корабуруг Чиракчинского района Кашкадарьинской области, совершил столкновение с автомобилем марки «Зил».



В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Тико» Ш.Т. и его пассажир Б.У. скончались на месте, а остальные пассажиры автомобиля с различными телесными повреждениями были госпитализированы в медицинское отделение Чиракчинского района.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, а именно по факту нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством повлекшее человеческие жертвы.

В настоящее время проводится предварительное расследование.