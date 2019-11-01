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  1 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане при столкновении легковушки с «ЗИЛом» погибли два человека

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане 31 октября гражданин Ш.Т. управляя своим автомобилем марки “Тико” на территории села Корабуруг Чиракчинского района Кашкадарьинской области, совершил столкновение с автомобилем марки «Зил».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Тико» Ш.Т. и его пассажир Б.У. скончались на месте, а остальные пассажиры автомобиля с различными телесными повреждениями были госпитализированы в медицинское отделение Чиракчинского района.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, а именно по факту нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством повлекшее человеческие жертвы.

В настоящее время проводится предварительное расследование.

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