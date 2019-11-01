Исполнительный председатель правительства Афганистана Абдулла Абдулла прибыл в Ташкент

CA-NEWS (UZ) - Исполнительный председатель правительства Афганистана Абдулла Абдулла прибыл в Ташкент для участия в очередном заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС.

В Международном аэропорту имени Ислама Каримова высокого гостя встретили заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов и другие официальные лица.

На мероприятии, которое пройдет 1-2 ноября в Ташкенте, будут обсуждаться актуальные вопросы, входящие в повестку дня Совета глав правительств государств-членов ШОС, а также перспективы дальнейшего укрепления и развития взаимодействия в рамках организации.

В ходе заседания главы правительств также обменяются мнениями по поводу актуальных вопросов международной и региональной повестки.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшее расширение взаимодействия в рамках ШОС.