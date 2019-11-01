Минфин Казахстана: Мы думали закрыть платежи Kaspi Gold, но это плохо скажется на экономике

CA-NEWS (KZ) - Вице-министр финансов Руслан Енсебаев на брифинге в Правительстве ответил на вопрос: насколько законна платёжная система Kaspi Gold и не считает ли Минфин, что в бюджет не попадает слишком много налоговых отчислений, передает informburo.kz.



"Сегодня платежи по Kaspi Gold – это очень популярный механизм. С точки зрения закона о платёжных системах он соответствует требованиям, но с точки зрения Налогового кодекса и фискализации не совсем соответствует. Эти операции не фискализируются, – сообщил вице-министр. – Мы думали запретить этот механизм, но в целом это может не очень положительно сказаться на нашей экономике".

Руслан Енсебаев назвал вопрос с оплатой через систему Kaspi Gold "важным и тонким", поскольку всё больше людей переходят на безналичную систему платежей, и это в конечном итоге выгодно государству.

"Мы переводим людей из кэша, из непрозрачной системы. Казахстан сейчас по этому показателю является одной из самых развитых стран по динамике развития безналичных платежей, поэтому мы приняли такое решение (не запрещать платежи с карты Kaspi Gold. – Авт.), чтобы сохранить тренд. Это очень важно. Рост на 10% безналичных платежей даёт прирост в 1% ВВП. Мы хотим эту динамику сохранить, но сделать её более правильно, цивилизованно".

По словам вице-министра, ситуацию обсуждали с Нацбанком и с банком второго уровня, и Kaspi разрабатывает своё решение, которое будет использовать как онлайн контрольно-кассовый аппарат и будет соответствовать требованиям Комитета государственных доходов.

"По сути, это аппаратное устройство, которое в себе содержит и контрольно-кассовую машину, и pos-терминал для приёма безналичных платежей", – рассказал вице-министр.

Усовершенствовать метод оплаты и таким образом узаконить его с точки зрения Налогового кодекса и закона о защите прав потребителей планируют к 2021 году.