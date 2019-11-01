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  1 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистан придут заморозки

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане в ближайшие дни ожидаются заморозки и сильные ливни, сообщила пресс-служба "Узгидромет" в Телеграм-канале.

3-5 ноября на территорию Узбекистана через Западный Казахстан осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над районами Урала (Екатеринбург).

3 ноября по Каракалпакстану и Хорезмской области местами пройдут дожди. 4 ноября по республике пройдут дожди, местами возможны сильные, по Каракалпакстану и Хорезмской области без осадков.
Ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, с порывами до 25-28 м/с.

4-5 ноября температура воздуха по территории республики понизится ночью до 0-5° тепла, местами возможны заморозки до 1-2° мороза, днем до 8-13° тепла, по северу ночью до 3° мороза 2° тепла, днем до 3-8° тепла.

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