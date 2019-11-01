РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Туркменские авиалинии» возобновят полеты в Европу с середины декабря

CA-NEWS (TM) -  «Туркменские авиалинии» (АООТ «Авиакомпания Туркменистан») возобновят полеты в европейском направлении со второй половины декабря, сообщил 31 октября «Туркменистан: золотой век».

Издание передает, что с этого времени авиакомпания также начнет совершать рейсы в в Куала-Лумпур (Малайзия), Джидду (Саудовская Аравия), Бирмингем (Великобритания) и Франкфурт-на-Майне (Германия).

Напомним, что 4 февраля Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) внесло в черный список «Туркменские авиалинии» («Türkmenhowayollary») и запретило полеты самолетов авиакомпании как в страны ЕС, так и транзитные перелеты над территорией Евросоюза.

О возобновлении полетов сообщалось несколько раз и только 14 октября глава авиакомпании Довран Сабуров доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о том, что авиакомпания успешно прошла проверку на соответствие требованиям EASA.

Бердымухамедов отметил, что положительные результаты проверок позволят наладить пассажирские перевозки в европейском направлении и дал вице-премьеру по транспорту, связи и промышленности Байрамгелди Овезову и Доврану Сабурову два месяца на возобновление полетов в ЕС.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Монгольская угледобывающая компания Таван-Толгой наращивает объем работ по IPO на гонконгской бирже
  • В Нукусе прошла международная конференция под эгидой ООН, посвящённая Аральскому морю
  • Министр юстиции Японии подал в отставку из-за супруги
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×