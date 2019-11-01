«Туркменские авиалинии» возобновят полеты в Европу с середины декабря

CA-NEWS (TM) - «Туркменские авиалинии» (АООТ «Авиакомпания Туркменистан») возобновят полеты в европейском направлении со второй половины декабря, сообщил 31 октября «Туркменистан: золотой век».

Издание передает, что с этого времени авиакомпания также начнет совершать рейсы в в Куала-Лумпур (Малайзия), Джидду (Саудовская Аравия), Бирмингем (Великобритания) и Франкфурт-на-Майне (Германия).

Напомним, что 4 февраля Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) внесло в черный список «Туркменские авиалинии» («Türkmenhowayollary») и запретило полеты самолетов авиакомпании как в страны ЕС, так и транзитные перелеты над территорией Евросоюза.

О возобновлении полетов сообщалось несколько раз и только 14 октября глава авиакомпании Довран Сабуров доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о том, что авиакомпания успешно прошла проверку на соответствие требованиям EASA.

Бердымухамедов отметил, что положительные результаты проверок позволят наладить пассажирские перевозки в европейском направлении и дал вице-премьеру по транспорту, связи и промышленности Байрамгелди Овезову и Доврану Сабурову два месяца на возобновление полетов в ЕС.