В Туркменистане стартовал проект ОБСЕ по развитию зеленых портов

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане состоялись два стартовых мероприятия в рамках нового проекта ОБСЕ «Содействие развитию зеленых портов и связанности в регионе Каспийского моря» — это экспертный круглый стол в Ашхабаде и технический семинар в международном морском порту Туркменбаши, передает orient.tm.



Встречи в столице и приморском городе собрали более 60 участников, в числе которых присутствовали представители министерств промышленности и связи, торговли и внешнеэкономических связей, энергетики, а также специалисты портовых и таможенных органов, логистических компаний.

Совместно с экспертами ОБСЕ они обсудили ключевые этапы реализации проекта, определили национальные потребности в техническом содействии и основные преимущества, которые принесет единый подход к цифровизации каспийских портов.

Проект ОБСЕ «Содействие развитию зеленых портов и связанности в Каспийском регионе», охватывающий три страны – Азербайджан, Казахстан, Туркменистан — нацелен на налаживание устойчивой связи и торговли между портами Каспийского моря.

Ожидается, что благодаря всестороннему взаимодействию с заинтересованными сторонами, технической помощи и реалистичным решениям проект станет эффективным механизмом укрепления экономического сотрудничества между упомянутыми прикаспийскими государствами.

Более того, проект созвучен усилиям по дальнейшему развитию Каспия в качестве регионального логистического и торгового хаба, что, в конечном итоге, обеспечит устойчивость и безопасность в регионе ОБСЕ и экономическое благополучие народов.

«Мы очень рады поддержать этот важный проект, который будет способствовать дальнейшему улучшению экономического сотрудничества между Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном, поможет сократить выбросы парниковых газов, производимых транспортом, и поспособствует устойчивому соединению», — считает посол Италии в Туркменистане Диего Унгаро.

По мнению главы дипмиссии Германии в Ашхабаде Нейтхарта Хефер-Виссинга, связь очень важна в глобализованном мире и требует дальнейшего развития в между странами Центральной Азии.

«Туркменистан играет все более активную роль в нынешних международных и региональных политических диалогах, а также в инициативах, направленных на стимулирование экономического сотрудничества в более широком регионе», — отметила Ивана Маркович-Бошкович, начальник отдела экономико-экологического измерения Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Представитель ОБСЕ подчеркнула, что данный флагманский проект придаст дополнительный импульс текущей деятельности Центра в области продвижения инструментов упрощения процедур торговли, перевозок и цифровизации наряду с развитием транзитного потенциала стран-бенефициаров.

Старший сотрудник ОБСЕ по программам Даниэль Кроос пояснил, что растущая экономическая взаимозависимость стран региона требует комплексного подхода в области энергетики, цифрового обмена данными и транспортной инфраструктуры. Более того, такой подход необходим и для координации с быстроразвивающимися торговыми отношениями между Азией и Европой.

Проект «Содействие развитию зеленых портов и связанности в регионе Каспийского моря» реализуется при финансовой поддержке Германии, Италии, Исландии и Азербайджана.