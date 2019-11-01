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  1 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Убившая новорожденную дочь гражданка Туркменистана осуждена в Беларуси на 12 лет

CA-NEWS (TM) -  Брестский областной суд 31 октября признал гражданку Туркменистана виновной и назначил 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает БрестСИТИ.

29-летняя обвиняемая Ю.Х. родом из поселка на востоке Туркменистана, воспитывалась в многодетной семье. В Беларуси закончила Брестский государственный университет имени Пушкина. С марта 2019 записалась на курс делового немецкого, зарегистрировалась в университетском общежитии.

17 марта женщина родила девочку. Ребенка почти два месяца выхаживали в областном перинатальном центре и выписали 10 мая. Через несколько дней педиатр местной поликлиники должна была осмотреть девочку, но мать дверь не открыла, рассказать о ребенке по телефону отказалась. Врачи обратились в милицию.

Следователи выяснили, что 10 мая в квартире своего знакомого женщина перекрыла дыхательные пути девочки. Затем, чтобы скрыть убийство, отнесла тело на берег реки Мухавец.

На суде Ю. Х. сказала, что считает себя виновной в гибели дочери, но подчеркнула, что не хотела ее убивать. Ее родственники на слушаниях не присутствовали, они также не знали о беременности женщины, которая произошла вне брака и считалась позором для ее семьи.

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