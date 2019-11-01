Больше половины инвестиционных вложений в Таджикистане составили государственные инвестиции

CA-NEWS (TJ) - Государственное капиталовложение в Таджикистане составляет свыше 50% от общего объема инвестиционных вложений в национальную экономику.

Как сообщили Avesta в профильных ведомствах экономического блока страны, доля государственного капиталовложения в структуре инвестиций в основной капитал составляет 53,1% от общего объема.

За девять месяцев этого года, сумма государственного капиталовложения в национальную экономику страны составила 4 млрд. 293,6 млн. сомони ($443 млн.).

По данным источника, всего 8 млрд. 85 млн. сомони ($834,39 млн.) использовано инвестиций в основной капитал в Таджикистане за счет всех источников финансирования с начала этого года, что на 8% меньше аналогичного периода прошлого года.

Доля частного капиталовложения в структуре инвестиции в основной капитал за этот период составил 1 млрд. сомони 845,7 млн. сомони. Размер иностранных инвестиций составил 1 млрд. 919,4 млн. сомони.

В экономблоке отметили, что свыше 60% инвестиций от общего объема капиталовложения направлено на производственные объекты. С начала этого года, на указанный сектор вложено 4 млрд. 863,1 млн. сомони.

На объектах непроизводственного назначения инвестиций освоено на сумму более 3,2 млрд. сомони, или 39,9% от общего объема инвестиций в республике.

В строительстве объектов электроэнергетики освоено более 3,4 млрд. сомони. По сравнению с январем-сентябрем 2018 года объем освоенных инвестиций в строительстве объектов электроэнергетики снизился на 9,8%.

На транспорте и связи освоено 595,4 млн. сомони инвестиций в основной капитал при сокращении на 31,9% к соответствующему периоду прошлого года.