Политические консультации между МИД Таджикистана и Туркменистана прошли в Ашхабаде

CA-NEWS (TJ) - 31 октября в Ашхабаде состоялись политические консультации между Министерствами иностранных дел Республики Таджикистан и Туркменистана. Делегацию Таджикистана возглавил Министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин, сообщает пресс-служба МИД РТ.



На встрече были обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня, в том числе дальнейшее развитие таджикско-туркменских отношений в различных областях, двустороннее экономическое взаимодействие, вопросы региональной безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам, сотрудничество в рамках международных и региональных организаций, вопросы совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, а также взаимодействие консульских служб.

Встреча прошла в традиционно дружеской и конструктивной атмосфере.