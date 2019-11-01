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  1 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Политические консультации между МИД Таджикистана и Туркменистана прошли в Ашхабаде

CA-NEWS (TJ) -  31 октября в Ашхабаде состоялись политические консультации между Министерствами иностранных дел Республики Таджикистан и Туркменистана. Делегацию Таджикистана возглавил Министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин, сообщает пресс-служба МИД РТ.

На встрече были обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня, в том числе дальнейшее развитие таджикско-туркменских отношений в различных областях, двустороннее экономическое взаимодействие, вопросы региональной безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам, сотрудничество в рамках международных и региональных организаций, вопросы совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, а также взаимодействие консульских служб.

Встреча прошла в традиционно дружеской и конструктивной атмосфере.

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