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  1 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назначен новый посол Казахстана в Китае

CA-NEWS (KZ) -  Габит Койшыбаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Китае. Указ об этом подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

Биография:

Койшыбаев Габит Бейбутович родился 12 марта 1972 года в Алматы. В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, в 1999 году - Дипломатическую академию МИД РК. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса. Владеет китайским и английским языками.

В 1994 году - работал в Центральном аппарате МИД РК. В том же году был направлен в длительную командировку в Паспортно-визовую службу Казахстана в г. Урумчи (КНР).

С 1999 по 2007 год - занимал различные дипломатические должности в Паспортно-визовой службе Казахстана в г. Урумчи (КНР), Посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

С 2007 по 2009 год - занимал ряд ответственных должностей в Департаменте Азии и Африки МИД РК.

С 2009 по 2011 год - работал советником, советником-посланником Посольства Казахстана в Китае.

С 2011 по 2014 год - Генеральным консулом Казахстана в г. Шанхай (КНР).

С 2014 по 2016 год - занимал должности заместителя директора Департамента консульской службы МИД РК, заместителя директора Департамента общеазиатского сотрудничества.

С 2016 по 2019 год - занимал должность заместителя заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК.

С ноября 2019 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

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