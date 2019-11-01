Принц Дубая вновь прилетел в Ташкент и встретился с членами семьи Мирзиёева (фото)

CA-NEWS (UZ) - 36-летний наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мухамед аль-Мактум прибыл в Ташкент. Об этом принц рассказал на своей странице в Instagram, сообщает UzNews.uz.

По имеющимся данным, 31 октября из г.Дубаи в международный аэропорт им.Ислама Каримова было выполнено два авиарейса. Подробности визита пока не известны.

Напомним, в середине октября для наследного принца Дубая была организована соколиная охота на дроф (крупная птица семейства дрофиных) в Навоийской области. Там в 50 км от областной столицы находится центр по разведению и сохранению дроф.

Сезон охоты на дроф в Узбекистане обычно проходит в сентябре-октябре.