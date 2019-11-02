Президент Узбекистана принял заместителя главы Кабмина Туркменистана

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 ноября принял заместителя председателя Кабинета Министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, находящегося в Ташкенте с рабочим визитом для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС.

Рашид Мередов выразил президенту пожелания от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи подчеркнуто, что имеется большой потенциал для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, сельскохозяйственной и других отраслях экономики. В ходе переговоров рассмотрены также вопросы региональной повестки, в том числе в контексте предстоящих мероприятий на высшем уровне в двустороннем и многостороннем форматах.