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  2 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев и Дмитрий Медведев провели встречу в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  1 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя правительства России Дмитрия Медведева, который находится в Ташкенте с рабочим визитом в рамках участия в заседании Совета глав правительств ШОС.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Медведев передал приветствия и самые добрые пожелания от президента России Владимира Путина.

В ходе встречи отмечено поступательное развитие торгово-экономических, инвестиционных и кооперационных связей.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Выражено взаимное стремление к углублению взаимодействия в рамках ООН, ШОС, СНГ и других многосторонних структур.

Обсуждены вопросы подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем уровне.

Подтверждена взаимная приверженность дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией.

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