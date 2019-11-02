Шавкат Мирзиёев и Дмитрий Медведев провели встречу в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - 1 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя правительства России Дмитрия Медведева, который находится в Ташкенте с рабочим визитом в рамках участия в заседании Совета глав правительств ШОС.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Медведев передал приветствия и самые добрые пожелания от президента России Владимира Путина.

В ходе встречи отмечено поступательное развитие торгово-экономических, инвестиционных и кооперационных связей.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Выражено взаимное стремление к углублению взаимодействия в рамках ООН, ШОС, СНГ и других многосторонних структур.

Обсуждены вопросы подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем уровне.

Подтверждена взаимная приверженность дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией.