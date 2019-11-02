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  2 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистан принял премьер-министра Республики Беларусь

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 ноября принял премьер-министра Республики Беларусь Сергея Румаса, находящегося в Ташкенте в рамках участия в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Сергей Румас, выразив искреннюю признательность президенту за радушный прием, передал приветствия и искренние пожелания от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании взаимовыгодного сотрудничества и продвижении перспективных проектов кооперации в различных отраслях экономики, а также расширении межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

Подчеркнута важность полномасштабной реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений по итогам официального визита на высшем уровне в Беларусь в августе этого года.

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