Шавкат Мирзиёев принял премьера Госсовета КНР

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 ноября принял премьера Государственного совета Китая Ли Кэцяна, прибывшего в Ташкент с официальным визитом, а также для участия в работе 18-го заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи особое внимание также уделено укреплению культурно-гуманитарных связей, прежде всего в области науки, образования, инноваций и туризма.

На встрече обсуждены вопросы наращивания взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества. В частности, отмечена особая актуальность осуществления крупных проектов в сфере экономики, инвестиций и транспортных коммуникаций, представляющих интерес для всех государств-членов организации.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки.