Спецслужбы Туркменистана активизировали работу среди мигрантов в Турции, - СМИ

CA-NEWS (TM) - Расследование сотрудников Министерства национальной безопасности, пытавшихся выявить в Лебапскогом велаяте корреспондентов «Хроники Туркменистана», не увенчалось успехом. Теперь их ищут Турции, пишет издание.



Напомним, что в сентябре десятки людей были вызваны в управление МНБ по Лебапскому велаяту, сотрудники которого пытались выйти на тех, кто передавал зарубежным СМИ информацию о возбуждении уголовных дел в отношении прокуроров Байджана Байджанова и Тойлымырата Егенова.

По данным корреспондентов «Хроники Трукменистана» в Турции, с середины октября информаторы, завербованные туркменскими спецслужбами, ведут активную работу среди трудовых мигрантов из этрапов Кугитанг и Магданнлы Лебабского велаята.

Руководят работой осведомителей супруги Бахтияр Т. (1989 г.р.) и Розугуль Е. (1991 г.р.) — уроженцы Лебапского велаята. Они стали чаще посещать район Стамбула Авджилар (Awjylar), где компактно проживают выходцы из Кугитангского этрапа. Супруги стараются попасть на торжества и иные встречи во время которых люди более расслабленные и многословные.

Выявляя мигрантов, которые, по их мнению, часто общаются с родственниками, проживающими на родине, осведомители информируют местных сотрудников МНБ. Они вызывают этих людей и требуют рассказать, о чем они беседуют с родными в Стамбуле. После чего забирают у них мобильные телефоны, чтобы проверить на наличие информации, позволяющей обвинить в нелояльности к властям.

В последние дни супруги-осведомители сосредоточили свое внимание на выходцах из Фараба (этрап Лебапского велаята). При обычном разговоре о жизни они спрашивают, слышали ли они о том, том через Фараб сестра президента провозит товары в Узбекистан?

Осведомители туркменских спецслужб особо следят за теми мигрантами, которые проявляют активность в социальных сетях, даже если она ограничивается нейтральными темами.