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  2 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекские кинематографисты пройдут стажировку в Индии

CA-NEWS (UZ) -  В Болливуд на стажировку из Узбекистана отправятся 15 режиссеров, сценаристов и продюсеров, сообщили местные СМИ.

Курс организуют в рамках программы «Индийское техническое и экономическое сотрудничество» по повышению квалификации.

Стажировка будет проходить в одном из самых авторитетных институтов Индии в области кино в городе Пуна, который уже 60-т лет готовит самые яркие таланты Болливуда.

Организаторы программы отмечают, что обмен знаниями позволит странам выстроить сотрудничество в сфере производства фильмов. Кроме того, между Узбекистаном в Индией планируют новые фестивали кино.

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