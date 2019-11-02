Узбекские кинематографисты пройдут стажировку в Индии

CA-NEWS (UZ) - В Болливуд на стажировку из Узбекистана отправятся 15 режиссеров, сценаристов и продюсеров, сообщили местные СМИ.

Курс организуют в рамках программы «Индийское техническое и экономическое сотрудничество» по повышению квалификации.

Стажировка будет проходить в одном из самых авторитетных институтов Индии в области кино в городе Пуна, который уже 60-т лет готовит самые яркие таланты Болливуда.

Организаторы программы отмечают, что обмен знаниями позволит странам выстроить сотрудничество в сфере производства фильмов. Кроме того, между Узбекистаном в Индией планируют новые фестивали кино.