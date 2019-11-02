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  2 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спецдокладчик ООН по правам человека посетит Узбекистан в начале нового года

CA-NEWS (UZ) -  Посол Узбекистана Жавлон Вахабов в Вашингтоне встретился со Специальным докладчиком по вопросу о свободе религии и убеждений Совета ООН по правам человека Ахмедом Шахидом, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе встречи был подробно рассмотрен ход реализации «Дорожной карты», утвержденной Парламентом Узбекистана, которая направлена на имплементацию рекомендаций Ахмеда Шахида по итогам его визита в Узбекистан в октябре 2017 года.

Представитель ООН приветствовал взаимодействие с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, который, по его мнению, имеет профессиональную группу экспертов, знающих специфику и приоритеты Узбекистана. Было подчеркнуто, что офис спецдокладчика заинтересован во всяческом содействии дальнейшему продвижению реформ в сфере защиты свободы вероисповедания.

В заключение Ахмед Шахид выразил готовность вновь посетить Узбекистан в начале 2020 года.

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