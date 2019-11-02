Посольство США построило пост на таджикско-афганской границе

CA-NEWS (TJ) - Посольство США построило пост для пограничных войск Республики Таджикистан на таджикско-афганской границе. Об этом сообщается в пресс-релизе посольства США в Душанбе.

Временный поверенный в делах США Джон Гинкель и заместитель командующего пограничными войсками Таджикистана полковник Абдусаттор Шохиён приняли участие в церемонии открытия пограничного поста «Окультун» , построенного на таджикско-афганской границе для пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности РТ при финансовой поддержке США, сообщило в пятницу посольство этой страны в Таджикистане.

«Проект строительства стоимостью $900 тыс. был профинансирован и осуществлен Офисом военного сотрудничества Посольством США в Таджикистане. Пограничный пост предоставляет пограничным силам повышенный потенциал для постоянного мониторинга и патрулирования границы с Афганистаном в районе Шахритус Хатлонской области. Этот объект значительно расширит возможности пограничных войск по мониторингу и предотвращению незаконных пересечений границы на расстоянии 15-20 километров, а также противодействует транснациональным угрозам, таким как торговцам наркотиками, контрабандистам и воинствующим экстремистам», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, начиная с 2005 года правительство США оказало Таджикистану помощь в размере более 100 миллионов долларов для укрепления безопасности границы, поддержав строительство 9 пограничных постов и 2 отрядов вдоль таджикско-афганской границы.

Соединенные Штаты сотрудничают с Таджикистаном в течение 27 лет и за этот период предоставили более 1,8 млрд. долл. США на развитие и помощь в рамках программ, поддерживающих частный сектор Таджикистана, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, демократические институты и безопасность.