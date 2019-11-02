В Москве пройдут духовные чтения, посвященные узбекскому шейху Мухаммаду Юсуфу

CA-NEWS (UZ) - 4 ноября 2019 года в Москве в День народного единства пройдут Первые духовно-просветительские чтения им. шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа. Об этом сообщает портал islamnews.

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф был муфтием и председателем Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана, народным депутатом Верховного совета СССР, первый муфтий независимого Узбекистана, член множества авторитетных международных исламских научных организаций.

Цель мероприятия: с помощью духовного наследия шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа объединить усилия государственных и религиозных ведомств и организаций, чья деятельность направлена на работу с мигрантами.

Основными темами чтений станут: перспективы использования литературного наследия шейха в работе с мигрантами Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и его применение в работе по профилактике религиозно мотивированного радикализма и разоблачения псевдорелигиозных организаций, сообщает издание.

В рамках Чтений состоится обсуждение реализации проектов по оказанию психологической, юридической, духовно-просветительской помощи и поддержки мусульман Республик Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан.

В Чтениях примут участие муфтии, представители посольств Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, Республики Казахстан, государственных, ведомственных и общественных организаций.

Мероприятие проводит АНО ДПЦМ им. шейха Мухаммада Садыка, Ассоциация психологической помощи мусульманам при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

Напомним, что Мухаммад Садик Мухаммад Юсуф умер 10 марта 2015 года в возрасте 62 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, настигший шейха, когда он занимался баскетболом в спортзале Ташкентского исламского университета. На похоронах приняли участие около 200 тысяч человек не только из Ташкента, но со всех регионов Узбекистана и соседних стран.

После смерти Мухаммад Юсуф Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о решении назвать его именем одну из улиц Грозного.

Открытая через несколько дней после смерти Мухаммада Юсуфа мечеть в южнокорейском городе Коджедо была названа в его честь. Также 26 мая 2015 года в Шымкенте (Казахстан) открылась первая мечеть, названная в честь Мухаммада Юсуфа. По инициативе Президента Шавката Мирзиёева строящаяся в Чиланзарском районе мечеть будет носить имя Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа.