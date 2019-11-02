В Ташкенте состоялось заседание Совета глав правительств ШОС

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 2 ноября, состоялось заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.

В ходе заседания премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов высказал предложение о ежегодном проведении экономического форума ШОС. Также он предложил разработать и принять программу «Зеленого пояса» ШОС, направленную на совместный поиск решения проблемы дефицита водных ресурсов. Кроме того, Абдулла Арипов призвал поддержать инициативу об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. Ранее эти идеи были озвучены президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в ходе заседания ШОС 14 июня в Бишкеке.

Абдулла Арипов также подчеркнул перспективы развития туризма: «Значительный потенциал взаимодействия имеется в туристической сфере, которая является одним из системных драйверов экономического развития и культурного сближения. Для обмена опытом и практикой в области туристической индустрии предлагаем использовать площадку Международного университета туризма „Шелковый путь“ в Самарканде».

Представителями стран-участниц ШОС также высказан ряд предложений. Так, премьер-министр Беларуси Сергей Румас предложил проводить регулярные встречи по ядерной безопасности в рамках ШОС. С китайской стороны была озвучена идея об учреждении институтов народной дипломатии в странах ШОС. Российские представители выдвинули предложение по разработке концепции развития удаленных сельских территорий.

Проведение очередного заседания Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества запланировано в Индии, которая впервые будет председательствовать в совете.