По итогам заседания Совета глав правительств стран ШОС подписано 15 документов

- Узбекистан, политика
- 14:46, 02 ноября 2019
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- Обновлено: 15:37, 02 ноября 2019 English
CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 2 ноября, в Ташкенте прошло заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщили местные СМИ.
По итогам заседания подписано 15 документов:
– об отчете Секретариата ШОС о ходе осуществления Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств ШОС;
– о финансовом отчете ШОС по исполнению бюджета организации за 2018 год;
– о бюджете Шанхайской организации сотрудничества на 2020 год;
– о докладе Комиссии внешних аудиторов государств ШОС по проведению внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности постоянно действующих органов ШОС;
– о переводческом обеспечении деятельности постоянно действующих органов Шанхайской организации сотрудничества;
– об утверждении новой редакции Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов;
– об утверждении плана реализации Программы сотрудничества государств ШОС по продовольственной безопасности;
– об утверждении концепции взаимодействия железнодорожных администраций стран ШОС в сфере железнодорожного транспорта;
– о подготовке концепции сотрудничества государств ШОС по развитию удаленных и сельских территорий и плана действий по ее реализации;
– об утверждении регламента Консорциума экономических аналитических центров ШОС;
– совместное коммюнике по итогам 18-го заседания Совета глав правительств ШОС;
– рамочное соглашение между правительствами стран ШОС о формировании системы интегрированного управления транспортными перевозками;
– меморандум между таможенными службами государств ШОС о взаимной интеграции национальных транзитных систем;
– меморандум о взаимопонимании между ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН;
– меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН.