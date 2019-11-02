По итогам заседания Совета глав правительств стран ШОС подписано 15 документов

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 2 ноября, в Ташкенте прошло заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщили местные СМИ.

По итогам заседания подписано 15 документов:

– об отчете Секретариата ШОС о ходе осуществления Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств ШОС;

– о финансовом отчете ШОС по исполнению бюджета организации за 2018 год;

– о бюджете Шанхайской организации сотрудничества на 2020 год;

– о докладе Комиссии внешних аудиторов государств ШОС по проведению внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности постоянно действующих органов ШОС;

– о переводческом обеспечении деятельности постоянно действующих органов Шанхайской организации сотрудничества;

– об утверждении новой редакции Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов;

– об утверждении плана реализации Программы сотрудничества государств ШОС по продовольственной безопасности;

– об утверждении концепции взаимодействия железнодорожных администраций стран ШОС в сфере железнодорожного транспорта;

– о подготовке концепции сотрудничества государств ШОС по развитию удаленных и сельских территорий и плана действий по ее реализации;

– об утверждении регламента Консорциума экономических аналитических центров ШОС;

– совместное коммюнике по итогам 18-го заседания Совета глав правительств ШОС;

– рамочное соглашение между правительствами стран ШОС о формировании системы интегрированного управления транспортными перевозками;

– меморандум между таможенными службами государств ШОС о взаимной интеграции национальных транзитных систем;

– меморандум о взаимопонимании между ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН;

– меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН.