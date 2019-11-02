Беларусь в ходе заседания ШОС в Ташкенте предложила регулярные встречи по ядерной безопасности

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте 2 ноября предложил проводить регулярные встречи по ядерной безопасности. Об этом сообщает Газета.уз.

«Настало время подумать над созданием в рамках ШОС механизма регулярных встреч, совещаний по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности», — сказал Сергей Румас.

Он напомнил, что Беларусь активно развивает взаимодействие по вопросам укрепления ядерной безопасности и использования атомной энергии в мирных целях.

Беларусь имеет в ШОС статус наблюдателя в ШОС.

Напомним, Узбекистан и Россия планируют до конца года подписать основной контракт на строительство атомной электростанции, а строительные работы, как ожидается, стартуют в начале 2020 года.