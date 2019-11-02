РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Беларусь в ходе заседания ШОС в Ташкенте предложила регулярные встречи по ядерной безопасности

CA-NEWS (UZ) -  Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте 2 ноября предложил проводить регулярные встречи по ядерной безопасности. Об этом сообщает Газета.уз.

«Настало время подумать над созданием в рамках ШОС механизма регулярных встреч, совещаний по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности», — сказал Сергей Румас.

Он напомнил, что Беларусь активно развивает взаимодействие по вопросам укрепления ядерной безопасности и использования атомной энергии в мирных целях.

Беларусь имеет в ШОС статус наблюдателя в ШОС.

Напомним, Узбекистан и Россия планируют до конца года подписать основной контракт на строительство атомной электростанции, а строительные работы, как ожидается, стартуют в начале 2020 года.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • США и Китай подпишут сделку по прекращению торговой войны, - Трамп
  • В Узбекистане при столкновении легковушки с «ЗИЛом» погибли два человека
  • Принц Дубая вновь прилетел в Ташкент и встретился с членами семьи Мирзиёева (фото)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×