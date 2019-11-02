Премьер Узбекистана поддержал предложение об учреждении институтов народной дипломатии в странах ШОС

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС, поддержал предложение китайской стороны об учреждении институтов народной дипломатии в странах ШОС. Об этом сообщает издание "Народное слово".

– Значительный потенциал взаимодействия имеется в туристической сфере, которая является одним из системных драйверов экономического развития и культурного сближения, – заявил Арипов. — Для обмена опытом и практикой в области туристической индустрии предлагаем использовать площадку Международного университета туризма «Шелковый путь» в Самарканде.

Также премьер-министр Узбекистана предложил поддержать инициативы Президента Шавката Мирзиёева, выдвинутые на Бишкекском саммите организации, и ежегодно проводить экономический форум ШОС.

– Сохраняющаяся турбулентность в глобальной экономике диктует необходимость активного взаимодействия в реализации совместных инвестиционных, инфраструктурных, транспортных и агропромышленных проектов. Мы убеждены, что реализации данных задач будут служить инициативы президента, выдвинутые в рамках Бишкекского саммита, – сказал Абдулла Арипов.

Кроме того, глава правительства Узбекистана предложил разработать и принять программу «Зеленого пояса» ШОС, о которой ранее уже говорил президент Узбекистана.