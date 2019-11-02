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  2 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Страны ШОС приняли программу экономического сотрудничества до 2035 года

CA-NEWS (UZ) -  Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли новую программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года. Об этом сообщило РИА Новости.

Подписание состоялось по итогам заседания совета глав правительств ШОС, которое прошло в Узбекистане в субботу. Стороны подписали соответствующее решение о новой редакции программы, она рассчитана до 2035 года. Срок действия предыдущей - с 2003 по 2020 годы.

Новый документ был разработан совместно с профильными министерствами и ведомствами, а также действующими в рамках ШОС деловым советом и межбанковским объединением.

Программа определяет первоочередные задачи в самых разных областях, в том числе, в торговле, банковском и финансовом сотрудничестве, транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, туризме, образовании, инновациях, сфере пространственного развития, межрегиональном сотрудничестве. При этом акцент предполагается сделать на цифровизации и высоких технологиях.

Также главы правительств ШОС приняли совместное коммюнике по итогам нынешнего заседания совета.

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