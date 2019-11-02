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  2 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер России пригласил представителей ШОС обсудить расчеты в нацвалютах

CA-NEWS (UZ) -  Председатель правительства России Дмитрий Медведев пригласил представителей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в РФ обсудить вопросы перехода на расчеты в национальных валютах, передает РИА Новости.

"Очень важно уделять внимание и вопросам финансовой инфраструктуры", - заявил Медведев 2 ноября на заседании совета глав правительств ШОС в Ташкенте.

Медведев упомянул о предложении одного из участников, который призвал продумать конкретные шаги по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамках ШОС.

"Это хорошая инициатива, ее нужно проработать. Приглашаем финансистов, банковских экспертов Шанхайской организации принять участие в круглом столе, который пройдёт в начале следующего года в Москве. Рассчитываем, что там будут конкретные результаты, которые позволят нам использовать эти современные и актуальные в нынешних торговых условиях средства расчетов", - подчеркнул российский премьер.

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