Премьер Казахстана представил пакет инициатив по развитию экономического сотрудничества ШОС

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках визита в Ташкенте принял участие в 18 заседании Совета глав правительств (СГП) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором выдвинул ряд инициатив по укреплению практического сотрудничества стран-участниц Организации в торгово-экономической, инвестиционной, цифровой, транспортной и других сферах. Об этом сообщает официальный сайт главы правительства страны.

Премьер-министр РК заявил о необходимости вовлечения национальных палат предпринимателей в работу по практической реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, а также важности разработки Единого списка инвестпроектов ШОС для его продвижения в контактах Секретариата ШОС с международными финансовыми учреждениями.

Глава Правительства Казахстана пригласил страны-участницы ШОС использовать площадку Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) для тестирования новых финансовых продуктов и технологий.

- На сегодня такой возможностью уже воспользовались финтехкомпании Китая, России и Узбекистана, - подчеркнул премьер-министр РК.

Мамин выступил с инициативой создания Совета по развитию цифровой экономики.

- Совет мог бы стать площадкой для развития взаимовыгодного партнерства по внедрению в наших странах таких новых технологических элементов, как 5G, "Умные города", большие данные, блокчейн, цифровые активы, а также строительства и размещения дата-центров, развития транзита данных, участия в глобальном рынке цифровых услуг, - сказал премьер-министр РК.

Глава правительства Казахстана также призвал страны ШОС использовать созданный в Казахстане Международный центр по развитию "зеленых" технологий и инвестиционных проектов для обмена передовыми практиками и развития стратегий устойчивого роста.