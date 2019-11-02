Премьеры Казахстана и Госсовета КНР провели переговоры

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках визита в Ташкент для участия в 18 заседании Совета глав правительств (СГП) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провел двустороннюю встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Об этом сообщил официальный сайт премьера.

- Подписанное нашими главами государств совместное заявление РК-КНР в ходе состоявшегося первого государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР в сентябре утвердило всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами, - сказал Мамин.

Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана. За 8 месяцев 2019 года объем двусторонней торговли вырос на 26% и составил $9,2 млрд.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического, индустриального, инвестиционного, энергетического, транспортно-логистического сотрудничества, взаимодействия в сферах переработки и производства продукции сельского хозяйства, электронной торговли, развития МФЦА, а также использования и охраны трансграничных рек.