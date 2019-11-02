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  2 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сотрудник «Амонатбанка» в Душанбе напал с ножницами на человека

CA-NEWS (TJ) -  Сотрудниками милиции задержан молодой человек, сотрудник «Амонатбанка», по подозрению в хулиганстве и нанесении ранений посетителю банка, передает Азия Плюс.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в хулиганстве был задержан 22-летний житель Душанбе, сотрудник филиала «Амонатбанк» района И.Сомони, сообщает пресс-центр МВД.

Сообщается, что 31 октября этот молодой человек, примерно в 16:00 дня, находясь на рабочем месте, в здании банка поссорившись с 27-летним жителем района Рудаки, ножницами нанес ему ранения в области лица и спины.

О том, был ли этот посетитель клиентом банка, а также о причинах ссоры не сообщается.

«Мужчина получил телесные повреждения. По факту ведётся следствие», - сообщает пресс-центр.

Кроме этого, пресс-центр сообщает, что в ОМВД по району И.Сомони с заявлением обратился 35-летней житель Варзобского района. Он сообщил, что утром 31 октября на улице К.Рахимова столицы, 25-летний житель ул. Сахбо района И.Сомони из хулиганских побуждений без особых причин нанес ему ножевое ранение. По данному факту также ведётся следствие, сообщает МВД.

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