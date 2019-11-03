Узбекистан призвал ШОС совместно бороться с последствиями катастрофы Аральского моря

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активизировать совместные усилия по противодействию последствий высыхания Аральского моря, сообщает ТАСС.

"Для совместного поиска решения проблем экологии и дефицита водных ресурсов предлагаем разработать и принять программу "зеленого пояса" ШОС. Учитывая глобальный масштаб последствий Аральского кризиса, призываем страны ШОС поддержать инициативу Узбекистана об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий", - сказал Арипов на заседании Совета глав правительств ШОС 2 ноября.

Ожидается, что по итогам будет утверждена новая редакция программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС, рассчитанная на период до 2035 года, план по реализации программы ШОС о продовольственной безопасности и концепция взаимодействия железнодорожных администраций. Всего запланировано подписание 14 документов.

Аральское море до середины 60-х годов прошлого века было климатообразующим водоемом огромного региона. Его поверхность зимой прогревала, а летом охлаждала вторгавшиеся в регион с запада воздушные массы. Благодаря этому, переносимая воздушными потоками влага выпадала в виде осадков над горами Тянь-Шаня и Памира, пополняла тем самым снегозапасы и ледники, от которых берут начало большинство рек Центральной Азии. Высыхание Аральского моря обернулось беспрецедентным бедствием и непоправимым ущербом для жизнедеятельности проживающего здесь более 60-миллионного населения, экосистемы и биоразнообразия Приаралья и прилегающих территорий.

На бывшем дне Аральского моря образовалась новая пустыня Аралкум, как антропогенный вулкан, выбрасывающая в атмосферу огромное количество солей и тонкодисперсной пыли, которые за счет существующих здесь мощных течений воздуха стремительно распространяются в атмосфере Земли.