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  3 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Российский актер Светлаков рассказал о стычках с узбекскими мигрантами из-за названия ресторана

CA-NEWS (UZ) -  Российский актер и шоумен Сергей Светлаков раскрыл подробности конфликта с представителями узбекской диаспоры в Екатеринбурге. Актер открыл в городе ресторан под названием «Ишак». Судя по всему, местные уроженцы Узбекистана креатив Светлакова не оценили, сообщает телеканал «Царьград».

По словам актера, к нему в ресторан приезжали люди и пытались угрожать. Мужчины, к примеру, обещали, что разобьют стекла. Претензия уроженцев Узбекистана заключалась в названии ресторана — для выходцев из соседней республики слово «Ишак» несет крайне негативный смысл. Гости утверждали, что данное название их оскорбляет.

Светлаков же согласился с ними, подчеркнув, что для него ишак ассоциируется с фольклорным персонажем Ходжой Насреддином, памятник которому установлен в центре Ташкента.

Переговоры прошли не лучшим образом, поэтому в следующий раз выходцы из Узбекистана приехали к ресторану шоумена с оружием и начали угрожать, но шоумен обратился в полицию. Таким образом, конфликт был исчерпан. Позже Сергей Светлаков признавался, что ему не понравилось, что кто-то диктовал ему условия в его родном городе.

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