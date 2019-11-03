В Узбекистане задержали мужчину, сообщившего о бомбе в аэропорту Ташкента

CA-NEWS (UZ) - Следственный департамент при МВД Узбекистана сообщил об установлении личности неизвестного, сообщившего о готовящемся взрыве в международном аэропорту Ташкента.

29 октября 2019 года гражданин К.Т. будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь на территории Арнасайского района Джизакской области, совершил вызов со своего номера, на телефонный номер гражданина М.В., и попросил телефонный номер органов внутренних дел, пояснив, что скоро произойдет взрыв на территории аэропорта.

После этого с ним связался ответственный сотрудник отдела дежурной части управления обеспечения безопасности аэропорта города Ташкента, которому К.Т. сообщил, что ожидается провоз наркотиков в размере 5-6 килограммов по рейсу “Ташкент-Стамбул” и, при необходимости дополнительной информации, поставил условие встретиться с ним.

Сотрудниками УВД Джизакской области было проведено оперативное мероприятие, по итогам которого гражданин К.Т. был задержан на территории рынка Пахтакорского района. При участии понятых был проведен личный обыск, и в кармане спортивного костюма К.Т. был обнаружен телефонный аппарат с установленным в нем сим-картой того самого номера, откуда осуществлялся первый звонок.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 277 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.