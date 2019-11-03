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  3 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане стоматолог на приеме швырнул в кресло и уселся на испуганного мальчика

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане стоматолог нашел радикальный способ успокоить маленького пациента, который закричал от страха во время приема. Врач из города Актау решил применить к малышу силу, сообщили местные СМИ.

На записи с камеры видеонаблюдения, появившейся в одном из городских Instagram-аккаунтов, видно, как доктор проводит предварительную беседу с мамой, но как только та выходит из кабинета, мужчина подхватывает малыша и кидает его на медицинское кресло. Когда ребенок начинает плакать и вырываться, доктор наваливается на него всем телом, придавив ногой. При этом стоматолог продолжает трясти маленького пациента и бить головой о кресло.

После этого медик грубо подхватывает мальчика за руки и практически выбрасывает его из кабинета. Примечательно, что рядом все время находились два ассистента, но они не только спокойно наблюдали за происходящим, но и помогали разъяренному мужчине удерживать ребенка.

Известно, что стоматолог уже опубликовал двухминутное обращение, в котором извинился за произошедшее. Однако общественность так и не сменила гнев на милость — как отмечают пользователи социальных сетей, извиняться «уже поздно».


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