Певицу Данэлию Тулешову назначили послом туризма Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова назначена послом туризма Казахстана, сообщает пресс-служба АО "НК "Kazakh Tourism".

Теперь она будет официально продвигать отечественный туризм на мировой арене. Торжественная церемония назначения состоялась во время фестиваля ZhasStar в Нур-Султане.

"Через программу "Послов туризма Республики Казахстан" мы вовлекаем лидеров из разных сфер, чтобы вы – молодёжь, обратили внимание на нашу необъятную и невероятно красивую страну. Чтобы вы стремились к глубокому познанию Казахстана, путешествовали по родной стране и гордились ею", – сказал заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism" Еркебулан Хасенов.

Данэлия Тулешова в свою очередь поблагодарила за оказанное ей доверие, и пообещала, что всегда будет помнить о возложенной на неё миссии – рассказать всему миру о родном Казахстане.

"Во всех поездках я всегда говорю, что я из Казахстана и очень приятно, что у людей растёт интерес к моей родной стране. Благодарю организаторов за доверие и буду искренне рада, если у нас в Казахстане будет много гостей и много интересных событий!" - отметила юная певица.

Нацкомпания "Kazakh Tourism" запустила программу "Послов туризма Республики Казахстан" в 2018 году. Первым послом стал Димаш Кудайберген.