Стоматолог в Казахстане принес извинения семье потерпевшего мальчика

CA-NEWS (KZ) - Врач из Актау записал видеообращение, в котором принес извинения семье потерпевшего мальчика и общественности, передает Nur.kz.

В видео стоматолог полностью признал свою вину в создавшейся ситуации, а также рассказал о том, что попросил прощения у матери ребенка.

«По ситуации, которая произошла вчера, я полностью признаю свою вину. После случившегося, вчера и сегодня, я ходил к матери мальчика и просил прощения. Прошу прощения у народа», - говорится в обращении.

Молодой врач также озвучил свою версию произошедших событий.

«У меня тоже есть пара слов, которые я бы хотел сказать по этой ситуации. Мать примерно в 10:30 утра с четырьмя детьми пришла в областную стоматологию. Она постучалась, сказала, что у нее ребенок-инвалид, и не мог бы я принять ее без очереди.

Я сразу же согласился. Когда они в первый раз пришли, мы сначала удалили два зуба девочке, все прошло хорошо. Потом посадили мальчика, он забеспокоился, мама не могла его успокоить.

После чего я ей предложил выйти, успокоить ребенка и снова зайти. Через некоторое время мама с сыном снова зашли, но ничего не изменилось, ребенок изначально был напуган, не хотел сидеть.

Работать не было возможности, поэтому я им сказал, чтобы они уходили. В ответ мама сказала, что пришла с четырьмя детьми именно из-за ребенка-инвалида, не захотела уходить. Потом она снова пошла успокаивать ребенка, чтобы опять зайти в кабинет.

В третий раз они зашли уже в 12:30, тогда и случилась эта ситуация. Я, видимо, не сдержался, стал его хватать, чтобы объяснить. Да, на видео видно, что я его сильно схватил, я признаю это, но я его не бил. Я не желаю никому зла, только добра. Прошу у всех прощения», - говорит стоматолог.

По данным пресс-службы областного управления здравоохранения в отношении врача инициировали служебное расследование, по итогам которого станет известно, какое наказание он понесет.

В тоже самое время коллеги и работодатель стоматолога рассказали, что, несмотря на вспыльчивость молодого человека, нареканий в профессиональном плане он никогда не получал и ладил с детьми.

Напомним, инцидент произошел 1 ноября в областном стоматологическом центре Актау. камеры видеонаблюдения запечатлели крайне грубое отношение врача к ребенку, который, испугавшись, закапризничал и не захотел садиться в стоматологическое кресло.