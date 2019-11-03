ЮНИСЕФ в Таджикистане сообщила о более 3 тысячах «детей-невидимок»

CA-NEWS (TJ) - Сотни таджикских детей не имеют свидетельств о рождении и лишены социальных льгот, сообщило представительство ЮНИСЕФ в Таджикистане. В рамках проекта Детского фонда ООН и правительства Таджикистана «Защита детей, находящихся под воздействием миграции» уже выявлено около 3 тыс. «детей-невидимок», передает Озоди.

Дети трудовых мигрантов часто остаются под присмотром родственников и знакомых. При этом об их существовании государство зачастую даже и не знает: у многих нет свидетельств о рождении, они нигде не прописаны, некоторые из них не посещают образовательные учреждения и лишены социальных льгот.

В рамках проекта «Защита детей, находящихся под воздействием миграции», который реализуется в некоторых районах Таджикистана, 2 тыс. детей и подростков возрастом от 9 до 18 лет получили свидетельства о рождении. Ожидается, что 2 ноября метрики вручат еще 300 подросткам, сообщили представители ЮНИСЕФ на состоявшейся в Душанбе конференции.

Точное количество детей и подростков, у которых нет свидетельства о рождении, неизвестно. Власти обвиняют родителей в том, что они не обращаются в органы ЗАГС за получением свидетельства о рождении. Родители же сетуют на то, что не найдя работы на родине, годами вынуждены находиться на заработках на чужбине, из-за чего часто забывают о получении метрики для ребенка.

Шухрат Шарифов, сотрудник отдела по связям с общественностью ЮНИСЕФ в Таджикистане говорит, что многие «дети невидимки» лишены социальных льгот. «На входе в зал мы установили стеклянную инсталляцию "человека-невидимки". Мы хотим показать, что зачастую государство и люди не замечают детей мигрантов», говорит он.

Некоторые таджикские трудовые мигранты только последние годы начали более активно забирать с собой в Россию свои семьи. По словам правозащитников, дети уехавших на заработки трудовых мигрантов, разлучены с родителями и годами их не видят, из-за чего часто становятся жертвами пренебрежения со стороны других родственников, бросают школу, подвергаются насилию. Дети нуждаются в совместном с родителями времяпровождении, общении, развлечениях, прогулках. Именно этого и нет у детей, чьи родители находятся на заработках за пределами Таджикистана, считают они.

Отсутствие свидетельства о рождении, по словам правозащитников, затрудняет доступ детей к социальным льготам, к медицинскому обслуживанию и даже к учебе. Дилноза, 16-летняя жительница района Рудаки признается, что до 16 лет у нее не было свидетельства о рождении, из-за чего после окончания школы она не могла получить аттестат о среднем образовании и не поступила в вуз.

Саидасрор Саидов, руководитель управления по делам миграции Минтруда республики сообщил, что последние годы родители-мигранты все чаще обращаются в органы ЗАГС за свидетельством о рождении ребенка. И, следовательно, число детей, которые получают социальные льготы, становится все больше.

Ранее исследование ЮНИСЕФ выявило, что дети мигрантов страдают от разлуки с родителями, и длительное отсутствие отцов в семье имеет негативные последствия на психическое состояние ребенка. В отчете, опубликованном ЮНИСЕФ, говорится, что многие дети под влиянием миграции своих родителей показывают симптомы замкнутости и депрессии, и больше всего это отражается на девочках.