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  3 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Гонконге задержали более 200 участников протестов, - СМИ

CA-NEWS (CA) -  Полиция Гонконга задержала более 200 участников протестов, которые прошли в разных районах города, сообщает Reuters. Для разгона демонстрантов правоохранительные органы применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Отмечается, что протестующие устраивали поджоги, бросали в сотрудников полиции бутылки с зажигательной смесью и кирпичи, а также громили магазины и офисы компаний, которые они считают пропекинскими.

Напомним, в феврале 2019 года правительство Гонконга предложило поправки к закону об экстрадиции, позволяющие заключать такие договоры с Макао, Тайванем и материковым Китаем. Жители города посчитали, что нововведения могут быть использованы против диссидентов и оппозиции. После ряда многотысячных акций протеста власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции. Кроме этого протестующие требуют, чтобы власти перестали называть массовыми беспорядками протесты 12 июня, освободить всех арестованных участников демонстраций, расследовать действия полиции на акциях, проводить прямые выборы главы района и законодательного собрания.

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