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  3 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Погибшие в Британии в грузовике мигранты оказались вьетнамцами

CA-NEWS (CA) -  Все обнаруженные в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс мигранты были гражданами Вьетнама. Об этом заявили в полиции Эссекса. Правоохранительные органы также сообщили, что пока не могут раскрыть личности мигрантов в интересах следствия, передает Евроньюс.

Напомним, тела мигрантов были обнаружены 23 октября в Грейсе. Люди, по данным СМИ, погибли из-за переохлаждения. Грузовик был доставлен в Великобританию на пароме из бельгийского порта Зебрюгге.

В настоящий момент под стражей остаются двое подозреваемых в причастности к гибели мигрантов. Еще трое задержанных были освобождены под залог до середины ноября.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук распорядился провести расследование в связи с возможным незаконным перемещением людей, а также обязал министерство иностранных дел страны следить за развитием ситуации и сотрудничать с соответствующими британскими службами. Изначально следователи считали погибших мигрантами из Китая.

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