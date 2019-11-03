Погибшие в Британии в грузовике мигранты оказались вьетнамцами

CA-NEWS (CA) - Все обнаруженные в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс мигранты были гражданами Вьетнама. Об этом заявили в полиции Эссекса. Правоохранительные органы также сообщили, что пока не могут раскрыть личности мигрантов в интересах следствия, передает Евроньюс.

Напомним, тела мигрантов были обнаружены 23 октября в Грейсе. Люди, по данным СМИ, погибли из-за переохлаждения. Грузовик был доставлен в Великобританию на пароме из бельгийского порта Зебрюгге.

В настоящий момент под стражей остаются двое подозреваемых в причастности к гибели мигрантов. Еще трое задержанных были освобождены под залог до середины ноября.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук распорядился провести расследование в связи с возможным незаконным перемещением людей, а также обязал министерство иностранных дел страны следить за развитием ситуации и сотрудничать с соответствующими британскими службами. Изначально следователи считали погибших мигрантами из Китая.